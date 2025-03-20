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عربي-دولي

بعد اعتقال رئيس بلدية اسطنبول.. احتجاجات عارمة في تركيا

Lebanon 24
20-03-2025 | 04:55
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شهدت عدة مدن تركية مظاهرات حاشدة احتجاجا على توقيف عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو أمس الأربعاء، رغم فرض السلطات حظرا على التظاهرات والتجمعات في اسطنبول والولاية لمدة 4 أيام.

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام بلدية مدينة اسطنبول وسط حضور مكثف للشرطة، منددين باحتجاز إمام أوغلو وسط دعوات لاستقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما جرت مظاهرة احتجاجية أمام جامعة اسطنبول.
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وأفادت قناة "هالك ت في" أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة أنقرة، حيث وقعت اشتباكات بين الطلاب والشرطة في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، وسط أنباء عن اعتقال متظاهرين.

وقد تم احتجاز إمام أوغلو صباح الأربعاء، قبل أيام قليلة من ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا.

وجاء اعتقال إمام أوغلو بعد إعلان جامعة إسطنبول سحب شهادته الجامعية بزعم حصوله عليها بطريقة غير شرعية، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية، حيث اعتبرها معارضون محاولة لتقويض مستقبله السياسي قبل الانتخابات.

وينفي حزب العدالة والتنمية الحاكم الاتهامات بتسييس القضاء، مؤكدا أن القضايا ضد إمام أوغلو تتعلق بملفات قانونية وليست ذات دوافع سياسية.
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