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عربي-دولي

"يكافح لملء الصفوف"... الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في الجنود

Lebanon 24
20-03-2025 | 04:58
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قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش يعاني نقصا كبيرا في الجنود، بسبب امتناع عدد منهم من العودة إلى وحداته مع استئناف الحرب على قطاع غزة.

ويؤكد ضابط كبير في لواء احتياط مدرع بالجيش الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه "يكافح لملء الصفوف".
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ويقول الضابط الذي لم تكشف الصحيفة اسمه: "هناك تحد كبير في استدعاء جنود الاحتياط. الوضع ليس كما كان قبل عام. ببساطة لا يستجيبون".

وكشف الضابط أن لواءه يواجه انخفاضا في عدد الجنود بنسبة 30 بالمئة، محذرا من تزايد الأعباء على الجنود الحاليين لأن العدد لا يسمح بالتناوب.

وقال ضابط آخر في الجيش الإسرائيلي إن الجنود يرفضون الانصياع لأوامر الاستدعاء.

وأضاف: "عادة ما تنتهي مكالماتي مع جنود الاحتياط بسرعة. بمجرد أن يعرفوا من يحدثهم يقولون إنهم ليسوا قادرين على الحضور".

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت فصل ضابطي احتياط في الجيش، بعد اعتراضهما على استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفُصل ضابط احتياط من الجيش، الأربعاء، بعدما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا يرفض فيه التحاقه بالخدمة العسكرية بسبب استئناف القتال في قطاع غزة.
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