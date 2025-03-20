"يكافح لملء الصفوف"... الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في الجنود

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قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش يعاني نقصا كبيرا في الجنود، بسبب امتناع عدد منهم من العودة إلى وحداته مع استئناف الحرب على قطاع غزة.ويؤكد ضابط كبير في لواء احتياط مدرع بالجيش لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه "يكافح لملء الصفوف".ويقول الضابط الذي لم تكشف الصحيفة اسمه: "هناك تحد كبير في استدعاء جنود الاحتياط. الوضع ليس كما كان قبل عام. ببساطة لا يستجيبون".وكشف الضابط أن لواءه يواجه انخفاضا في عدد الجنود بنسبة 30 بالمئة، محذرا من تزايد الأعباء على الجنود الحاليين لأن العدد لا يسمح بالتناوب.وقال ضابط آخر في الجيش إن الجنود يرفضون الانصياع لأوامر الاستدعاء.وأضاف: "عادة ما تنتهي مكالماتي مع جنود الاحتياط بسرعة. بمجرد أن يعرفوا من يحدثهم يقولون إنهم ليسوا قادرين على الحضور".وكانت السلطات قررت فصل ضابطي احتياط في الجيش، بعد اعتراضهما على استئناف العمليات في قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفُصل ضابط احتياط من الجيش، الأربعاء، بعدما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يرفض فيه التحاقه بالخدمة بسبب استئناف القتال في قطاع غزة.