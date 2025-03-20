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عربي-دولي

العراق: الاعتراضات ضد حكومة سوريا الجديدة حزبية وليست شعبية

Lebanon 24
20-03-2025 | 05:10
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دعا وزير خارجية العراق فؤاد حسين، المواطنين للاستعداد وتحمل "صيف قاس"، مؤكدا أن الاعتراضات ضد حكومة سوريا الجديدة، هي اعتراضات "حزبية محددة" وليست شعبية.
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وطلب حسين من العراقيين بتقبل الواقع الجديد الذي فرض على العراق بسبب ملفات تتعامل معها الولايات المتحدة الأمريكية، دفعت بها أن توقف الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران.

ودعا الحكومة إلى مساعدة العراقيين على عبور هذه المرحلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مستطردا "لكن خوفي هو أن الأشهر المقبلة ستكون قاسية". 

وأضاف: "المشكلة بالنسبة للغاز هو كيف ندفع لهم؟ الجانب الإيراني يقول أعطيك الغاز لكن أين المقابل؟ كانوا يجمعون الأموال سابقا بعد تفاهمات وافق عليها الجانب الأميركي.. نشتري للإيرانيين مواد غذائية وطبية وسلعا أخرى مقابل الغاز.. الآن هذه التفاهمات لم تعد قائمة". 

وفي ملف آخر، وحول زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قال وزير خارجية العراق: "الشيباني قام بتأجيل زيارته إلى العراق ثلاث مرات بسبب حملة ضده قامت بها بعض الأطراف على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد أن هذه الاعتراضات ضد حكومة سوريا الجديدة، هي اعتراضات "حزبية محددة" وليست شعبية، مضيفا "إذ إنهم في الجلسات الخاصة يتحدثون بشكل آخر.. رئيس الحزب ذاته الذي يعترض على قدوم الحكومة السورية إلى العراق ويعطي تعليمات إلى جماعته يتحدثون معي ويقولون لي (عفية عليك سويت الشي الزين)"، في إشارة إلى دعوة الشرع والشيباني لبغداد. 

وأضاف "يجمعون بين مصلحة الدولة ومصلحة الحزب في وقت واحد، وهذا للأسف واقعنا".
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