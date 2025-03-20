حماس تؤكد: المحادثات مستمرة مع الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة

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أعلنت حركة "حماس" اليوم الخميس أن "المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان على قطاع غزة، وأن الحركة متمسكة بوقف إطلاق النار"، بحسب "روسيا اليوم".وقال الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع أن "المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان عن شعبنا والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاق وإجباره بالتراجع عن مخططه".وشدد على "أننا متمسكون باتفاق وقف إطلاق النار ونعمل مع الوسطاء على تجنيب شعبنا الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "حصار غزة وتجويعها وحرب الإبادة فيها يتطلب تحركا عاجلا من جامعة الدول ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ شعبنا من الابادة ومنع تجويعه ورفع الحصار عنه".