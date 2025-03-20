إشكال كبير في دولة عربيّة... إشتباكات وإصابات وتدخّل قوى الأمن! (فيديو)

Advertisement

كشفت السلطات تفاصيل اشتباكات دامية جرت في أحد في مدينة قنا جنوب البلاد واستمرت لساعات.وأسفرت الاشتباكات عن وقوع إصابات عديدة، فيما تدخلت قوات الأمن لفضها والسيطرة على وإعادة الهدوء للمنطقة.من جانبها كشفت وزارة ملابسات الواقعة، وقالت إنه تمّ توقيف المتورطين في الإشكال وعددهم 12 شخصاً.وأضافت أنهم اعترفوا بنشوب مشادة كلامية بسبب خلاف على محل للأدوات المنزلية.