Advertisement

عربي-دولي

إشكال كبير في دولة عربيّة... إشتباكات وإصابات وتدخّل قوى الأمن! (فيديو)

Lebanon 24
20-03-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1335980-638780697523775093.jpg
Doc-P-1335980-638780697523775093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت السلطات المصرية تفاصيل اشتباكات دامية جرت في أحد الشوارع في مدينة قنا جنوب البلاد واستمرت لساعات.
Advertisement

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع إصابات عديدة، فيما تدخلت قوات الأمن لفضها والسيطرة على الموقف وإعادة الهدوء للمنطقة.

من جانبها كشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، وقالت إنه تمّ توقيف المتورطين في الإشكال وعددهم 12 شخصاً.

وأضافت أنهم اعترفوا بنشوب مشادة كلامية بسبب خلاف على محل للأدوات المنزلية.
 
 
مواضيع ذات صلة
في العاقبية.. توتر عقب اشكال كبير والجيش يتدخل (فيديو)
lebanon 24
20/03/2025 15:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي تفرض سيطرتها بالكامل على مناطق الاشتباكات في اللاذقية
lebanon 24
20/03/2025 15:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال بين محاميين وتدخل مواطنين!
lebanon 24
20/03/2025 15:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو من داخل نفق المطار... حادث سير وإصابات
lebanon 24
20/03/2025 15:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-03-20
08:42 | 2025-03-20
08:42 | 2025-03-20
08:32 | 2025-03-20
08:31 | 2025-03-20
08:30 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24