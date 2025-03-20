بوتين يوجه رسالة للشرع.. هذا مضمونها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع استعداد لتطوير التعاون العملي مع القيادة في كل القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

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وصرح بذلك متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في إفادته الصحفية اليوم الخميس، حيث تابع أن موسكو "تؤكد على استعدادها المستمر لتطوير التعاون العملي مع القيادة في نطاق القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي من أجل تعزيز الروسية الودية التقليدية".



وكانت قد اتجهت إلى زيادة الاتصالات مع القيادة الانتقالية في ، حيث أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، فيما يتحدث خبراء عن أن موسكو والإدارة المؤقتة في دمشق، اقتربتا من التوصل إلى حل وسط بشأن صيغ أخرى للتعاون.



وتهتم موسكو في المقام الأول، وفقا لمسؤولين وخبراء، بمستقبل منشآتها في المحافظات الساحلية ، حيث تحاول موسكو الحفاظ على مواقعها في ، ما يعني تطوير أجندة سورية جديدة، فيما أظهر الجانب الروسي استعداده لإظهار أقصى قدر من البراغماتية وإقامة مع المعارضين أطاحوا بالأسد. ومن المتوقع، وفقا لخبراء، أن تطرح موسكو خطة جديدة وجوهرية للتعامل مع الإدارة الانتقالية في دمشق.