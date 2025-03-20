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عربي-دولي
بوتين يوجه رسالة للشرع.. هذا مضمونها
Lebanon 24
20-03-2025
|
06:40
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع استعداد
روسيا
لتطوير التعاون العملي مع القيادة
السورية
في كل القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
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وصرح بذلك متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في إفادته الصحفية اليوم الخميس، حيث تابع أن موسكو "تؤكد على استعدادها المستمر لتطوير التعاون العملي مع القيادة
السورية
في
كامل
نطاق القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي من أجل تعزيز
العلاقات
الروسية
السورية
الودية التقليدية".
وكانت
روسيا
قد اتجهت إلى زيادة الاتصالات مع القيادة الانتقالية في
سوريا
، حيث أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، فيما يتحدث خبراء عن أن موسكو والإدارة المؤقتة في دمشق، اقتربتا من التوصل إلى حل وسط بشأن صيغ أخرى للتعاون.
وتهتم موسكو في المقام الأول، وفقا لمسؤولين وخبراء، بمستقبل منشآتها
العسكرية
في المحافظات الساحلية
السورية
، حيث تحاول موسكو الحفاظ على مواقعها في
سوريا
، ما يعني تطوير أجندة سورية جديدة، فيما أظهر الجانب الروسي استعداده لإظهار أقصى قدر من البراغماتية وإقامة
اتصالات
مع المعارضين
الذين
أطاحوا بالأسد. ومن المتوقع، وفقا لخبراء، أن تطرح موسكو خطة جديدة وجوهرية للتعامل مع الإدارة الانتقالية في دمشق.
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