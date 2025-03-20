بعد 13 عاما من إغلاقها.. ألمانيا تفتح سفارتها في دمشق

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وكانت برلين أغلقت سفارتها عام 2012، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام ، وتحولها إلى نزاع دام استمر أكثر عقد.



وأكد المصدر أن فريقا صغيرا من الدبلوماسيين يتولى إدارة البعثة، على أن تبقى الشؤون القنصلية وطلبات التأشيرات في عهدة السفارة في بيروت، نظرا إلى عدم استقرار الوضع الأمني بشكل عقب إطاحة في الثامن من كانون الأول. أعادت ألمانيا رسميا فتح سفارتها في ، حسبما أفاد مصدر في الألمانية تزامنا مع تقوم بها الوزيرة أنالينا بيربوك إلى دمشق، الخميس.وكانت برلين أغلقت سفارتها عام 2012، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام ، وتحولها إلى نزاع دام استمر أكثر عقد.وأكد المصدر أن فريقا صغيرا من الدبلوماسيين يتولى إدارة البعثة، على أن تبقى الشؤون القنصلية وطلبات التأشيرات في عهدة السفارة في بيروت، نظرا إلى عدم استقرار الوضع الأمني بشكل عقب إطاحة في الثامن من كانون الأول.

وقال المصدر: "عقب الإطاحة بالديكتاتور ، تعهدت ألمانيا دعم الشعب السوري وهو يمضي نحو مستقبل أكثر استقرار"، مضيفا: "لألمانيا مصلحة كبيرة في أن تكون مستقرة. على الأرض يمكننا أن نساهم بشكل بالمهمة الصحة لتحقيق الاستقرار".



وأوضح أنه من خلال الحضور في "يمكننا بناء شبكة (علاقات) دبلوماسية وبالتالي، من ضمن أمور أخرى، الدفع نحو عملية انتقال سياسي أكثر شمولا تأخذ في الاعتبار مصالح كل المجموعات السكانية" في البلاد.



وشدد المصدر على أنه "بوجود دبلوماسيينا على الأرض، يمكننا أن نعاود الانخراط مجددا في العمل المهم مع المجتمع المدني. ويمكننا أن نتعامل بشكل مباشر وفوري مع أي تطورات سلبية جدية".