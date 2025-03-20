الجيش الإسرائيلي يبدأ عمليات عسكرية برية في أنحاء غزة

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أعلن الجيش عن بدء عمليات عسكرية برية في أنحاء .وقال إن إحدى العمليات تهدف إلى "توسيع الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه".وحظر الجيش حركة سكان القطاع على محور صلاح ، بين شمال غزة وجنوبه وبالعكس، وقال إن التحرك من إلى الجنوب يُسمح فقط عبر طريق الرشيد. (سكاي نيوز)