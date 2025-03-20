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الجيش الإسرائيلي يبدأ عمليات عسكرية برية في أنحاء غزة

Lebanon 24
20-03-2025 | 07:13
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عمليات عسكرية برية في أنحاء قطاع غزة.
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وقال إن إحدى العمليات تهدف إلى "توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه".

وحظر الجيش الإسرائيلي حركة سكان القطاع على محور صلاح الدين، بين شمال غزة وجنوبه وبالعكس، وقال إن التحرك من الشمال إلى الجنوب يُسمح فقط عبر طريق الرشيد. (سكاي نيوز)
 
 
 
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