ستسمح التعديلات على الأساسي الألماني بشأن تخفيف نظام كبح الديون (القاعدة التي تحظر إنفاق أموال من الميزانية أكثر مما يتم تلقيه) بزيادة حجم المساعدات لأوكرانيا.

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أفاد بذلك المستشار الألماني أولاف شولتس لدى وصوله إلى قمة الاتحاد ، وأضاف: "عند اتخاذ القرارات، سنوفر الزخم اللاحق لزيادة مساعداتنا لأوكرانيا. سيبلغ هذا المبلغ 7 مليارات يورو، لقد تم تخصيص 4 مليارات يورو بالفعل، وستضاف إليها 3 مليارات يورو أخرى".

ووفقا للمستشار، بهذا الشكل ستواصل ألمانيا تقديم المساعدات بشكل أكبر إلى نظام كييف مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا.



من المقرر أن يصوت المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) يوم الجمعة على تعديلات على الأساسي من شأنها تخفيف قيود الديون لتمويل الإنفاق المتزايد على والبنية التحتية.



وتنص هذه التعديلات على أن الإنفاق العسكري الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو مخطط له، لن يخضع لقيود الديون. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق خاص لتطوير البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو. (روسيا اليوم)