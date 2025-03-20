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عربي-دولي
"كتائب القسام" نقصف تل أبيب بالصواريخ
Lebanon 24
20-03-2025
|
07:39
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، أنها أطلقت صواريخ باتجاه
إسرائيل
.
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وأضافت كتائب القسام في بيان: "قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90 ردا على المجازر بحق المدنيين".
وجاء الإعلان بعدما قال الجيش
الإسرائيلي
إن صفارات الإنذار تدوي في وسط
إسرائيل
، على خلفية إطلاق مقذوفات من قطاع غزة.
وأوضح الجيش
الإسرائيلي
أنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقتي غوش دان والشفيلا، رصدت 3 قذائف انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه
الأراضي
الإسرائيلية".
وتابع: "اعترض
سلاح
الجو
الإسرائيلي
قذيفة واحدة بنجاح، بينما سقط قذيفتان إضافيتان في منطقة مفتوحة". (سكاي
نيوز
عربية)
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