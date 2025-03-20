"كتائب القسام" نقصف تل أبيب بالصواريخ

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وأضافت كتائب القسام في بيان: "قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90 ردا على المجازر بحق المدنيين".



وجاء الإعلان بعدما قال الجيش إن صفارات الإنذار تدوي في وسط ، على خلفية إطلاق مقذوفات من قطاع غزة. أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، أنها أطلقت صواريخ باتجاه .وأضافت كتائب القسام في بيان: "قصفنا عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90 ردا على المجازر بحق المدنيين".وجاء الإعلان بعدما قال الجيش إن صفارات الإنذار تدوي في وسط ، على خلفية إطلاق مقذوفات من قطاع غزة.

وأوضح الجيش أنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقتي غوش دان والشفيلا، رصدت 3 قذائف انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه الإسرائيلية".



وتابع: "اعترض الجو قذيفة واحدة بنجاح، بينما سقط قذيفتان إضافيتان في منطقة مفتوحة". (سكاي عربية)