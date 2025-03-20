صحيفة إسرائيليّة: التنسيق من أحمد الشرع ضروريّ لهذه الأسباب

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الخبير في شؤون الشرق الأوسط أماتسيا برعام شدّد على أن هناك إمكانية لمسار دبلوماسي مفاجئ قد يمدّ الجسور بين إسرائيل والحكومة الجديدة.وقال برعام في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، إن خريطة مصالح أحمد الشرع "قد تكون مدخلا لإسرائيل لعرض تنسيق هادئ مع دمشق، مع الحفاظ على القوة والهدوء في التعامل".وأشار برعام إلى أن "إسرائيل يجب أن تظهر الهدوء والثقة بالنفس في تعاملها مع النظام السوري خصوصا في ضوء التوترات الأخيرة. وقال: "ربما نحن مبالغون هنا ونفوت فرصة. على الرغم من القلق الاستخباراتي، يجب الحفاظ على عقل منفتح".ولفت الخبير إلى أن التقارب بين سوريا وتركيا، بالإضافة إلى المخاطر التي تمثلها حركات مثل حماس وتنظيم الدولة في ، يجعل التنسيق مع دمشق ضرورة لتحقيق الاستقرار في الجنوب السوري.واعتبر الكاتب أن الشرع "أحد اللاعبين الرئيسيين في ، ليس معادياً لإسرائيل، ويعترف بالترتيبات التي أجريت بين إسرائيل ونظام الأسد في عام 1974 بشأن الجولان".وقال إن "الشرع لا يَعِد بالقضاء على إسرائيل أو تحرير القدس. وهو لا يرتدي بدلة الجهاد القديمة"، مشددا على أن الرئيس السوري "في صراع مستمر مع في الغرب، ومع فصائل موالية لإيران في الشرق، ويواجه تحديات في المناطق الجنوبية والشمالية الغربية لسوريا".وأوضح برعام أنه "في ظل حاجة الشرع إلى استثمارات ضخمة في إعادة الإعمار في سوريا، فقد يكون هناك مجال للتعاون بين إسرائيل والدول الخليجية مثل السعودية والإمارات"، مضيفا أنه "من خلال الخليج أو الأردن، يمكن لإسرائيل أن تعرض تقنيات ري واقتصاد مائي على الشرع".وفي ختام مقاله، أشار برعام إلى أن هناك ضغوطا على الرئيس السوري من أجل "دعم الجهاديين الفلسطينيين، لكنه لم يحسم بعد موقفه"، مشددا على ضرورة أن "نعرض عليه تنسيقا هادئا، وإذا قرر دعم كليهما، فسنتصرف كذلك. كما فعلنا مع الأسد، فإننا سنجمع بين الاغتيالات والاتفاقات الهادئة". (عربي 21)