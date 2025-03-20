بشأن سدي النهضة والعالي.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان صدر اليوم الخميس، إلى حوار مع دولتي المصب مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

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وأكد أن ، بعد اكتماله، سيضمن تدفقا مستمرا للمياه على مدار العام ولن يلحق ضررا بدولتي المصب.وقال إن "سد النهضة المكان الذي أظهرت فيه إثيوبيا مرونتها وصححت من خلاله أخطاءها"، لافتا إلى التغلب على من المشكلات لاستكمال بنائه، وفقا لتعبيره.ونوه بأن يحقق فوائد لدولتي المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أنه لم يتسبب بنقص في مخزون العالي بأسوان.من جانبه، أكد ياسر سرور، مساعد المصري لشؤون السودان، أن ملف سد النهضة لم يتم تجميده، مشيرا إلى أن المناقشات ستستمر مع الشركاء الدوليين.وأضاف أن التحركات الدبلوماسية لم تتوقف، وأن مصر مستمرة في شرح القضية من الناحيتين الفنية والسياسية، مؤكدا أن القضية تمثل مسألة وجودية لمصر وشعبها. (روسيا اليوم)