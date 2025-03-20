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عربي-دولي

حادثة أثارت الغضب... العثور على رضيع أمام مسجدٍ!

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:42
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في واقعة صادمة خلفت غضب الشارع المغربي، عثر أحد المواطنين على رضيع حديث الولادة، تم وضعه في قفة أمام المسجد الكبير في مدينة مريرت، التابعة لإقليم خنيفرة.
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وحسب مقاطع الفيديو التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والتي وثقت الواقعة، فالرضيع الذي يبلغ أقل من أسبوع، كان ملفوفا في غطاء، ويوجد في حالة صحية جيدة، وكانت قنينة حليب موضوعة إلى جانبه داخل القفة.
 
 
واستنفرت الحادثة أهالي مدينة مريرت الهادئة، الذين عبروا عن صدمتهم الكبيرة جراء هذه الجريمة، بينما تطوع أحد المغاربة القاطنين في الخارج، الذي صودف وجوده في المدينة، لتبني الرضيع. (العربية)
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