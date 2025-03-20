حادثة أثارت الغضب... العثور على رضيع أمام مسجدٍ!

في واقعة صادمة خلفت غضب المغربي، عثر أحد المواطنين على رضيع حديث الولادة، تم وضعه في قفة أمام المسجد الكبير في مدينة مريرت، التابعة لإقليم خنيفرة.

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وحسب مقاطع التي اجتاحت والتي وثقت الواقعة، فالرضيع الذي يبلغ أقل من أسبوع، كان ملفوفا في غطاء، ويوجد في حالة صحية جيدة، وكانت قنينة حليب موضوعة إلى جانبه داخل القفة.

واستنفرت أهالي مدينة مريرت الهادئة، عبروا عن صدمتهم جراء هذه الجريمة، بينما تطوع أحد المغاربة القاطنين في الخارج، الذي صودف وجوده في ، لتبني الرضيع. (العربية)