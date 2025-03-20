القبض على قياديّ عسكريّ بارز في نظام الأسد... هذه هويّته (صورة)

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أعلنت عن القبض على قيادي عسكري لدى النظام السابق، قالت إنه "متورط بجرائم حرب وتشكيله عصابة امتهنت الخطف والسلب".وأوضحت على قناتها في منصة "تلغرام"، أنه بناء على عملية أمنية دقيقة تمكنت مديرية أمن دمشق من القبض على المدعو بشار محفوض.وأشارت إلى أن محفوض "شغل منصب قائد الاقتحام ومسؤول التجنيد في الفرقة 25" التابعة لسهيل ، الضابط السابق في الجيش السوري.وقالت إن محفوض "متورط بجرائم حرب، إضافة إلى تشكيل عصابة امتهنت الخطف والسلب بعد سقوط النظام السابق". (روسيا اليوم)