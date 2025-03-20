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عربي-دولي
القبض على قياديّ عسكريّ بارز في نظام الأسد... هذه هويّته (صورة)
Lebanon 24
20-03-2025
|
09:23
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أعلنت
وزارة
الداخلية
السورية
عن القبض على قيادي عسكري لدى النظام السابق، قالت إنه "متورط بجرائم حرب وتشكيله عصابة امتهنت الخطف والسلب".
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وأوضحت على قناتها في منصة "تلغرام"، أنه بناء على عملية أمنية دقيقة تمكنت مديرية أمن دمشق من القبض على المدعو بشار محفوض.
وأشارت إلى أن محفوض "شغل منصب قائد
مجموعات
الاقتحام ومسؤول التجنيد في الفرقة 25" التابعة لسهيل
الحسن
، الضابط السابق في الجيش السوري.
وقالت إن محفوض "متورط بجرائم حرب، إضافة إلى تشكيل عصابة امتهنت الخطف والسلب بعد سقوط النظام السابق". (روسيا اليوم)
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