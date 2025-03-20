بعد إطلاق صواريخ من غزة.. تعطل حركة الطيران في مطار "بن غوريون"

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أفادت مصادر عبرية بأن حركة الطيران، بما في ذلك إقلاع وهبوط الطائرات، تعطلت في مطار "بن غوريون" الدولي اليوم الخميس، إثر إطلاق صواريخ من غزة. وذكرت 12 العبرية أن عدة طائرات مدنية كانت تحوم في الأجواء دون إذن بالهبوط بسبب القصف الصاروخي.كما سقطت شظايا في مدينة "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب نتيجة اعتراض القبة الحديدية للصواريخ. وفي سياق متصل، أعلن الجيش اعتراض باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه ، وهو الهجوم الثاني منذ انتهاء وقف إطلاق النار في غزة. وشوهد المسافرون في يركضون للاحتماء. (ارم نيوز)