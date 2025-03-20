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عربي-دولي

بعد إطلاق صواريخ من غزة.. تعطل حركة الطيران في مطار "بن غوريون"

Lebanon 24
20-03-2025 | 10:20
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أفادت مصادر عبرية بأن حركة الطيران، بما في ذلك إقلاع وهبوط الطائرات، تعطلت في مطار "بن غوريون" الدولي اليوم الخميس، إثر إطلاق صواريخ من غزة. وذكرت القناة 12 العبرية أن عدة طائرات مدنية كانت تحوم في الأجواء الإسرائيلية دون إذن بالهبوط بسبب القصف الصاروخي.  
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كما سقطت شظايا في مدينة "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب نتيجة اعتراض القبة الحديدية للصواريخ. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه المطار، وهو الهجوم الثاني منذ انتهاء وقف إطلاق النار في غزة. وشوهد المسافرون في المطار يركضون للاحتماء. (ارم نيوز)
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