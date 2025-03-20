تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان بني سهيلا في غزة: الإنذار الأخير قبل الغارة

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أصدر الجيش إنذارا مسبقا وأخيرا لسكان منطقة بني سهيلا في ، محذرا من جوية وشيكة، وطالبهم بالإخلاي الفوري.وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان: إلى جميع سكان المتواجدين في المحددة في بني سهيلا، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة!".‏وختم "من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري غربا إلى مراكز الإيواء المعروفة". (روسيا اليوم)