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تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان بني سهيلا في غزة: الإنذار الأخير قبل الغارة

Lebanon 24
20-03-2025 | 10:27
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أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا مسبقا وأخيرا لسكان منطقة بني سهيلا في قطاع غزة، محذرا من غارة جوية وشيكة، وطالبهم بالإخلاي الفوري.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في المنطقة المحددة في بني سهيلا، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة!".

‏وختم البيان "من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري غربا إلى مراكز الإيواء المعروفة". (روسيا اليوم)
 
 
 
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