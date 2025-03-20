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أبو عبيدة يدعو الأحرار للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى

Lebanon 24
20-03-2025 | 10:31
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دعا أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، جميع الأحرار للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى ودعم غزة لكسر شوكة إسرائيل وإجبارها على وقف عدوانها.  
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ووجه التحية لـ"إخوان الصدق" في اليمن، مشيدًا بموقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لغزة رغم التضحيات الكبيرة. وأكد أن تقاطع الصواريخ اليمنية مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب يثبت أن غزة ليست وحدها، وأن هناك أحرارًا من الأمة يقفون خلفها ولن يسلموها لأعدائها.
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