أبو عبيدة يدعو الأحرار للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى

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دعا أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، جميع الأحرار للانخراط في عن ودعم غزة لكسر شوكة وإجبارها على وقف عدوانها.ووجه التحية لـ"إخوان الصدق" في اليمن، مشيدًا بموقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لغزة رغم التضحيات . وأكد أن تقاطع الصواريخ اليمنية مع صواريخ غزة في تل أبيب يثبت أن غزة ليست وحدها، وأن هناك أحرارًا من الأمة يقفون خلفها ولن يسلموها لأعدائها.