أول تعليق لإيتمار بن غفير بعد عودته لحكومة نتنياهو

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عاد إيتمار بن غفير، رئيس حزب "العظمة اليهودية"، إلى منصبه وزيرًا للأمن القومي بعد غياب استمر شهرين، حيث استأنف مهامه خلال اجتماع أمني أسبوعي في مقر .وفي مستهل الاجتماع، عبّر بن غفير عن سعادته بالعودة، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت خلال فترة ولايته السابقة، ومؤكدًا استمراره في العمل بوتيرة أقوى لمواجهة التحديات وتحسين الأداء. كما أشاد بجهود الأمنية، بما في ذلك الشرطة ومصلحة السجون وخدمات الإطفاء والإنقاذ، مشددًا على رفضه لأي تحريض ضد الدولة أو دعم للإرهاب.وأكد بن غفير الحكومة بتعزيز "السيادة"، مشيرًا إلى التقدم المحرز والحاجة إلى مزيد من العمل والتطوير.وكانت الحكومة قد وافقت على إعادة بناءً على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد انسحابه في كانون الثاني الماضي بسبب خلافات حول وقف إطلاق النار في غزة. وتأتي عودته لتعزز الأغلبية الضئيلة لحكومة نتنياهو في البرلمان. (الحرة)