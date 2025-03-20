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أول تعليق لإيتمار بن غفير بعد عودته لحكومة نتنياهو

Lebanon 24
20-03-2025 | 10:42
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عاد إيتمار بن غفير، رئيس حزب "العظمة اليهودية"، إلى منصبه وزيرًا للأمن القومي بعد غياب استمر شهرين، حيث استأنف مهامه خلال اجتماع أمني أسبوعي في مقر الوزارة.  
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وفي مستهل الاجتماع، عبّر بن غفير عن سعادته بالعودة، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت خلال فترة ولايته السابقة، ومؤكدًا استمراره في العمل بوتيرة أقوى لمواجهة التحديات وتحسين الأداء. كما أشاد بجهود الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الشرطة ومصلحة السجون وخدمات الإطفاء والإنقاذ، مشددًا على رفضه لأي تحريض ضد الدولة أو دعم للإرهاب.  

وأكد بن غفير التزام الحكومة بتعزيز "السيادة"، مشيرًا إلى التقدم المحرز والحاجة إلى مزيد من العمل والتطوير.  

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إعادة تعيينه بناءً على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد انسحابه في كانون الثاني الماضي بسبب خلافات حول وقف إطلاق النار في غزة. وتأتي عودته لتعزز الأغلبية الضئيلة لحكومة نتنياهو في البرلمان. (الحرة)
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