الاتحاد الأوروبي يُؤجّل فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أميركية

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أجلت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس تطبيق رسوم جمركية انتقامية ردا على الرسوم الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم بموجب قرار الرئيس ، إلى منتصف نيسان.وتهدف خطوة التأجيل إلى إفساح مجال أكبر أمام إجراء محادثات مع الإدارة الأميركية.وجاء في بيان المفوضية أن الاتحاد لا يزال مستعدا للدخول في حوار بناء مع من أجل التوصل إلى حل يجنب الاقتصادين أضرارًا غير ضرورية.وسيتم تطبيق إعادة فرض الرسوم الجمركية الأوروبية، والتي تم تأجيلها حاليا، على سلع أميركية مثل الويسكي، وأجهزة الألعاب، والدراجات النارية، والقوارب، وزبدة الفول السوداني. (روسيا اليوم)