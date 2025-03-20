Advertisement

إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يُؤجّل فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أميركية

Lebanon 24
20-03-2025 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1336101-638780864279127525.jpg
Doc-P-1336101-638780864279127525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجلت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس تطبيق رسوم جمركية انتقامية ردا على الرسوم الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم بموجب قرار الرئيس دونالد ترامب، إلى منتصف نيسان.
Advertisement

وتهدف خطوة التأجيل إلى إفساح مجال أكبر أمام إجراء محادثات مع الإدارة الأميركية.

وجاء في بيان المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا للدخول في حوار بناء مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل يجنب الاقتصادين أضرارًا غير ضرورية.

وسيتم تطبيق إعادة فرض الرسوم الجمركية الأوروبية، والتي تم تأجيلها حاليا، على سلع أميركية مثل الويسكي، وأجهزة الألعاب، والدراجات النارية، والقوارب، وزبدة الفول السوداني. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يرجئ فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية حتى منتصف نيسان
lebanon 24
20/03/2025 19:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل حازم وفوري على أي رسوم جمركية أميركية جديدة
lebanon 24
20/03/2025 19:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: سنفرض رسوما مضادة على سلع أميركية بأكثر من 28 مليار دولار
lebanon 24
20/03/2025 19:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض التجارة الأوروبي: الاتحاد سيرد بسرعة وحزم على فرض رسوم أميركية
lebanon 24
20/03/2025 19:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-03-20
12:50 | 2025-03-20
12:50 | 2025-03-20
12:27 | 2025-03-20
12:03 | 2025-03-20
12:03 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24