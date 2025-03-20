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إقتصاد
الاتحاد الأوروبي يُؤجّل فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أميركية
Lebanon 24
20-03-2025
|
10:51
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أجلت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس تطبيق رسوم جمركية انتقامية ردا على الرسوم الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم بموجب قرار الرئيس
دونالد
ترامب
، إلى منتصف نيسان.
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وتهدف خطوة التأجيل إلى إفساح مجال أكبر أمام إجراء محادثات مع الإدارة الأميركية.
وجاء في بيان المفوضية أن الاتحاد
الأوروبي
لا يزال مستعدا للدخول في حوار بناء مع
الولايات المتحدة
من أجل التوصل إلى حل يجنب الاقتصادين أضرارًا غير ضرورية.
وسيتم تطبيق إعادة فرض الرسوم الجمركية الأوروبية، والتي تم تأجيلها حاليا، على سلع أميركية مثل الويسكي، وأجهزة الألعاب، والدراجات النارية، والقوارب، وزبدة الفول السوداني. (روسيا اليوم)
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