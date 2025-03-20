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عربي-دولي

إسرائيل تغتال قياديين في "حماس"... هذه هويّتهما

Lebanon 24
20-03-2025 | 11:15
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ الجيش الإسرائيليّ و"الشاباك" قاما باغتيال قائد جهاز الأمن العام في "حماس" رشيد جحجوح.
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وأضاف أنّه تمّ اغتيال أيضاً أيمن اصليح قائد منطقة خانيونس في جهاز الامن العام في "حماس".
 
 
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