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عربي-دولي

"بركان" من مياه الصرف الصحي يظهر في البرازيل... شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
20-03-2025 | 11:22
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريبا لتدفق مياه الصرف الصحي من أحد الشواطئ في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة غريبة تمثلت في تدفق مياه الصرف الصحي على شكل "بركان" وسط الرمال، على شاطئ إيبانيما في ريو دي جانيرو.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا توثق اللحظة، ما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب هذه الظاهرة وتأثيرها البيئي. (سبوتنيك)
 
 
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