"بركان" من مياه الصرف الصحي يظهر في البرازيل... شاهدوا الفيديو

تداول رواد مقطع فيديو غريبا لتدفق مياه الصحي من أحد الشواطئ في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

ويظهر الذي تداوله رواد ظاهرة غريبة تمثلت في تدفق مياه الصحي على شكل "بركان" وسط الرمال، على إيبانيما في ريو دي جانيرو.



وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا توثق اللحظة، ما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب هذه الظاهرة وتأثيرها البيئي. (سبوتنيك)