"بركان" من مياه الصرف الصحي يظهر في البرازيل... شاهدوا الفيديو

رصد المارة على شاطئ "إيبانيما" في ريو دي جانيرو ظاهرة غريبة تمثلت في تدفق مياه الصرف الصحي على شكل "بركان" وسط الرمال.
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق اللحظة، ما أثار جدلًا واسعاً حول أسباب هذه الظاهرة وتأثيرها البيئي.#بركان #ريو_دي_جانيرو pic.twitter.com/wtErD4LXYy
— North Africa News (@northafrikanews) March 20, 2025
رصد المارة على شاطئ "إيبانيما" في ريو دي جانيرو ظاهرة غريبة تمثلت في تدفق مياه الصرف الصحي على شكل "بركان" وسط الرمال.
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق اللحظة، ما أثار جدلًا واسعاً حول أسباب هذه الظاهرة وتأثيرها البيئي.#بركان #ريو_دي_جانيرو pic.twitter.com/wtErD4LXYy