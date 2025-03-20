زاخاروفا: روسيا لا تنوي مهاجمة ألمانيا وربما لدى برلين مثل هذه النوايا

قالت المتحدثة باسم الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو سترد على الخطوات المحتملة التي قد تتخذها برلين بهدف منع التهديدات، لكنها لا تنوي مهاجمتها أبدا.

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وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "يجب على المتهورين في برلين والعواصم الأوروبية الأخرى أن يدركوا أن موسكو سوف ترد بسرعة وبقوة على أي خطوات عسكرية من أجل منع التهديدات، كما أن لا تنوي مهاجمة ألمانيا"، موضحة أن "الهدف هو منع التهديدات وليس التصعيد".

وأضافت زاخاروفا: "إذا سمعنا مثل هذه التصريحات من برلين، فهذا يعني أن مثل هذه الأفكار تتشكل هناك".



وأكدت أن "روسيا لا تنوي القيام بعدوان على ألمانيا"، تشير تصريحات المستشار فريدريش ميرتس حول "الاستعدادات لمواجهة الأمد مع موسكو إلى خطط برلين المحتملة".



ودعا المستشار الألماني القادم فريدرش ميرتس، في وقت سابق، إلى الاستعداد للمواجهة مع "في السنوات والعقود المقبلة". (روسيا اليوم)