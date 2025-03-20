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عربي-دولي

زاخاروفا: روسيا لا تنوي مهاجمة ألمانيا وربما لدى برلين مثل هذه النوايا

Lebanon 24
20-03-2025 | 11:22
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو سترد على الخطوات المحتملة التي قد تتخذها برلين بهدف منع التهديدات، لكنها لا تنوي مهاجمتها أبدا.
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وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "يجب على المتهورين في برلين والعواصم الأوروبية الأخرى أن يدركوا أن موسكو سوف ترد بسرعة وبقوة على أي خطوات عسكرية من أجل منع التهديدات، كما أن روسيا لا تنوي مهاجمة ألمانيا"، موضحة أن "الهدف هو منع التهديدات وليس التصعيد".
 
وأضافت زاخاروفا: "إذا سمعنا مثل هذه التصريحات من برلين، فهذا يعني أن مثل هذه الأفكار تتشكل هناك".

وأكدت أن "روسيا لا تنوي القيام بعدوان على ألمانيا"، في حين تشير تصريحات المستشار فريدريش ميرتس حول "الاستعدادات لمواجهة طويلة الأمد مع موسكو إلى خطط برلين المحتملة".

ودعا المستشار الألماني القادم فريدرش ميرتس، في وقت سابق، إلى الاستعداد للمواجهة مع روسيا "في السنوات والعقود المقبلة". (روسيا اليوم) 
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