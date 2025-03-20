باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار.. تركيا تبني 4 مصانع ضخمة في مصر

أكد السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن، تزايد اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في المنطقة
الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هناك أربعة مصانع قيد الإنشاء أو على وشك الانتهاء في منطقة القنطرة غرب وحدها، باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار
.
جاء ذلك خلال حفل إفطار أقامته السفارة التركية بالقاهرة للصحفيين المصريين، بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات
الدبلوماسية بين مصر وتركيا، حيث أكد السفير أن الاحتفالات بهذه المناسبة ستتسارع بعد عيد الفطر، مما يعكس عمق العلاقات
التاريخية والاستراتيجية بين البلدين
.
وأوضح موطلو شن أن العلاقات
بين مصر وتركيا شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال العام الماضي، وهو ما تجلى في الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والتعاون المشترك في قضايا إقليمية، مثل فلسطين، ليبيا، سوريا
، والسودان. كما أشار إلى احتمالية عقد اجتماعات وزيارات رفيعة المستوى بمشاركة مصر وتركيا ودول إقليمية أخرى لمناقشة القضايا
الإقليمية في المستقبل القريب.
وفيما يخص التعاون الاقتصادي، أكد السفير أن تركيا تخطط لإنشاء 1000 مصنع في مصر خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مما سيوفر فرص عمل لحوالي 50 ألف شخص. كما تستهدف القاهرة وأنقرة زيادة حجم التجارة بينهما إلى 15 مليار دولار
خلال خمس سنوات، مع توقعات بتحقيق رقم قياسي في حجم التبادل التجاري هذا العام، ليقترب من 9.5 مليار دولار
، باستثناء الغاز الطبيعي المسال. (روسيا اليوم)