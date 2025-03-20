باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار.. تركيا تبني 4 مصانع ضخمة في مصر

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أكد السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن، تزايد اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هناك أربعة مصانع قيد الإنشاء أو على وشك الانتهاء في منطقة القنطرة غرب وحدها، باستثمارات تتجاوز 200 مليون .جاء ذلك خلال حفل إفطار أقامته السفارة التركية بالقاهرة للصحفيين المصريين، بمناسبة مرور 100 عام على الدبلوماسية بين مصر وتركيا، حيث أكد السفير أن الاحتفالات بهذه المناسبة ستتسارع بعد عيد الفطر، مما يعكس عمق التاريخية والاستراتيجية بين .وأوضح موطلو شن أن بين مصر وتركيا شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال العام الماضي، وهو ما تجلى في الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والتعاون المشترك في قضايا إقليمية، مثل فلسطين، ليبيا، ، والسودان. كما أشار إلى احتمالية عقد اجتماعات وزيارات رفيعة المستوى بمشاركة مصر وتركيا ودول إقليمية أخرى لمناقشة الإقليمية في المستقبل القريب.وفيما يخص التعاون الاقتصادي، أكد السفير أن تركيا تخطط لإنشاء 1000 مصنع في مصر خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مما سيوفر فرص عمل لحوالي 50 ألف شخص. كما تستهدف القاهرة وأنقرة زيادة حجم التجارة بينهما إلى 15 مليار خلال خمس سنوات، مع توقعات بتحقيق رقم قياسي في حجم التبادل التجاري هذا العام، ليقترب من 9.5 مليار ، باستثناء الغاز الطبيعي المسال. (روسيا اليوم)