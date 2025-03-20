الخزانة الأميركيّة تفرض عقوبات جديدة على إيران... من شملت؟

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها فرضت عقوبات على ثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران، كما تستهدف العقوبات فردا وعدة كيانات.ووفقا لقائمة محدثة من وزارة الخزانة الأميركية، "فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على 14 كيانا، بما في ذلك من بنما والصين وسيشل وثماني ناقلات نفط".وتفيد بيانات الأميركية أن "ناقلات النفط المدرجة على العقوبات مسجلة تحت أعلام بنما وبربادوس وسان مارينو وجزر القمر".وأكدت وزارة الخزانة الأمبركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "فرض عقوبات على مصفاة نفط تيبوت ومديرها التنفيذي، وذلك بسبب شرائها وتكرير النفط بقيمة مئات الملايين من الدولارات". (روسيا اليوم)