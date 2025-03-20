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عربي-دولي

الخزانة الأميركيّة تفرض عقوبات جديدة على إيران... من شملت؟

Lebanon 24
20-03-2025 | 11:52
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها فرضت عقوبات على ثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران، كما تستهدف العقوبات فردا وعدة كيانات.

ووفقا لقائمة محدثة من وزارة الخزانة الأميركية، "فرضت الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بإيران على 14 كيانا، بما في ذلك من بنما والصين وسيشل وثماني ناقلات نفط".
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وتفيد بيانات وزارة الخارجية الأميركية أن "ناقلات النفط المدرجة على قائمة العقوبات مسجلة تحت أعلام بنما وبربادوس وسان مارينو وجزر القمر".

وأكدت وزارة الخزانة الأمبركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "فرض عقوبات على مصفاة نفط تيبوت ومديرها التنفيذي، وذلك بسبب شرائها وتكرير النفط الإيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات". (روسيا اليوم)
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