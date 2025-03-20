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عربي-دولي

خامنئي يعلّق على عودة إسرائيل للحرب في غزة

Lebanon 24
20-03-2025 | 11:56
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اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستئناف هجومها على غزة، معتبرًا ذلك "جريمة كبيرة ومفجعة".  
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وفي رسالته السنوية بمناسبة العام الإيراني الجديد، دعا إلى وحدة الأمة الإسلامية لمواجهة هذه الجرائم، مشددًا على ضرورة أن "يتصدى جميع الأحرار في العالم، بما في ذلك في أوروبا وأميركا، لهذه المأساة ويمنعوا قتل الأطفال وتدمير المنازل وتشريد الأبرياء".  

وأكد أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية ما يحدث، معتبرًا أن الهجوم الإسرائيلي تم بموافقة أو إشارة منها.  

وفي كلمته، وصف خامنئي العام الإيراني الماضي بأنه كان "حافلًا بالأحداث"، مشبهًا إياه بمرحلة الثمانينيات، مشيرًا إلى خسائر إيران في دمشق وطهران ولبنان، بما في ذلك وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. (ارم نيوز)
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