خامنئي يعلّق على عودة إسرائيل للحرب في غزة

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اتهم المرشد علي خامنئي، اليوم الخميس، بمنح الضوء الأخضر لاستئناف هجومها على غزة، معتبرًا ذلك "جريمة كبيرة ومفجعة".وفي رسالته السنوية بمناسبة العام الجديد، دعا إلى وحدة الأمة الإسلامية لمواجهة هذه الجرائم، مشددًا على ضرورة أن "يتصدى جميع الأحرار في العالم، بما في ذلك في أوروبا وأميركا، لهذه المأساة ويمنعوا قتل وتدمير المنازل وتشريد الأبرياء".وأكد أن تتحمل مسؤولية ما يحدث، معتبرًا أن الهجوم تم بموافقة أو إشارة منها.وفي كلمته، وصف خامنئي العام الماضي بأنه كان "حافلًا بالأحداث"، مشبهًا إياه بمرحلة الثمانينيات، مشيرًا إلى خسائر إيران في دمشق وطهران ولبنان، بما في ذلك وفاة الرئيس الراحل إبراهيم . (ارم نيوز)