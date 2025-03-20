اشتباكات واعتقالات.. هذا ما يحدث بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين مناهضين لنتنياهو

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وانضم آلاف الإسرائيليين إلى المظاهرات المناهضة لنتنياهو، إذ انضم معارضو إقالة رونين بار إلى المتظاهرين الغاضبين من قرار استئناف القتال في غزة، في انتهاك لوقف إطلاق النار المستمر منذ شهرين، بينما لا يزال 59 إسرائيلياً محتجزين في القطاع الفلسطيني.واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، عندما سار المئات على طول المؤدي إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء في ، حيث قالت الشرطة إن عشرات المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية.ومن احتجاجات في وقت لاحق أمام مجمع مقر الجيش في تل أبيب.