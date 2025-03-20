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اشتباكات واعتقالات.. هذا ما يحدث بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين مناهضين لنتنياهو

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:03
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استخدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مدفع مياه واعتقلت عدة أشخاص، مع تصاعد الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي ضد تحرك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الشاباك.
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وانضم آلاف الإسرائيليين إلى المظاهرات المناهضة لنتنياهو، إذ انضم معارضو إقالة رونين بار إلى المتظاهرين الغاضبين من قرار استئناف القتال في غزة، في انتهاك لوقف إطلاق النار المستمر منذ شهرين، بينما لا يزال 59 إسرائيلياً محتجزين في القطاع الفلسطيني.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، عندما سار المئات على طول الطريق المؤدي إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، حيث قالت الشرطة إن عشرات المتظاهرين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات في وقت لاحق أمام مجمع مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.
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