Advertisement

عربي-دولي

احتُجز لأكثر من عامين.. طالبان تُفرج عن أميركي وهذه هويته (صورة)

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1336141-638780916838137510.jpg
Doc-P-1336141-638780916838137510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدر مطلع لرويترز، اليوم الخميس، إن حركة طالبان الأفغانية أفرجت، عن مواطن أميركي كان محتجزا في أفغانستان لأكثر من عامين وذلك عقب محادثات بين المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر ومسؤولين من طالبان في كابول.
Advertisement

وأضاف المصدر أن جورج جليزمان، الذي احتُجز عام 2022 في أثناء زيارته لكابول كسائح، غادر أفغانستان على متن طائرة قطرية اليوم متجها إلى قطر.

وذكر المصدر أن من المتوقع أن يسافر جليزمان وبولر إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان إن وزير الخارجية في حكومة طالبان اجتمع مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر اليوم الخميس وبحثا الإفراج عن السجناء.

وورد في البيان أنه خلال هذا الاجتماع "أُجريت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين أفغانستان والولايات المتحدة والإفراج عن السجناء وتوفير الخدمات القنصلية للأفغان في الولايات المتحدة".

وأضاف أن الاجتماع حضره أيضا المندوب الأميركي الخاص السابق لدى أفغانستان زلماي خليل زاد. (الحرة) 


مواضيع ذات صلة
رويترز: طالبان تفرج عن أميركي كان محتجزا في أفغانستان
lebanon 24
20/03/2025 19:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أكثر من سنة على اعتقاله.. إسرائيل تفرج عن شقيق صالح العاروري (صورة)
lebanon 24
20/03/2025 19:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. شهيد في غارة الهرمل وهذه هويته
lebanon 24
20/03/2025 19:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقات كثيرة حصلت في الضاحية الجنوبيّة.. قوى الأمن أوقفت الفاعل وهذه هويّته (صورة)
lebanon 24
20/03/2025 19:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-03-20
12:50 | 2025-03-20
12:50 | 2025-03-20
12:27 | 2025-03-20
12:03 | 2025-03-20
11:56 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24