احتُجز لأكثر من عامين.. طالبان تُفرج عن أميركي وهذه هويته (صورة)

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وأضاف المصدر أن جورج جليزمان، الذي احتُجز عام 2022 في أثناء زيارته لكابول كسائح، غادر أفغانستان على متن طائرة قطرية اليوم متجها إلى قطر.وذكر المصدر أن من المتوقع أن يسافر جليزمان وبولر إلى .وقالت الأفغانية في بيان إن في حكومة طالبان اجتمع مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر اليوم الخميس وبحثا الإفراج عن السجناء.في أنه خلال هذا الاجتماع "أُجريت مناقشات حول الثنائية بين أفغانستان والولايات المتحدة والإفراج عن السجناء وتوفير الخدمات القنصلية للأفغان في الولايات المتحدة".وأضاف أن الاجتماع أيضا المندوب الأميركي الخاص السابق لدى أفغانستان زلماي خليل زاد. (الحرة)