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إقتصاد

لهذا السبب.. زيلينسكي يطلب من الاتحاد الأوروبي خمسة مليارات يورو إضافية!

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:27
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طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، من الاتحاد الأوروبي "على الأقل" خمسة مليارات يورو إضافية لشراء قذائف مدفعية.
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وقال زيلينسكي في خطاب موجه إلى المجلس الأوروبي: "نحتاج إلى أموال لشراء قذائف مدفعية. سنكون ممتنين للغاية لدعم أوروبي بقيمة خمسة مليارات يورو على الأقل في أقرب وقت ممكن".

 ونُشر تسجيل الخطاب على قناة زيلينسكي على "تلغرام". 

بالإضافة إلى الأموال المخصصة لقذائف المدفعية، طلب زيلينسكي أيضا أموالا لتعزيز الدفاع الجوي و"القدرة العامة على الصمود" لأوكرانيا، ولم يحدد زيلينسكي بعد حجم الأموال اللازمة لذلك.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها خصصت مليار يورو إضافي لأوكرانيا في إطار قرض من "مجموعة السبع" (G7) مع سداده من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.
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