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عربي-دولي
ألمانيا تدعو الشرع لضبط المتطرفين
Lebanon 24
20-03-2025
|
12:50
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اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، إيران بالتورط بالأحداث الأخيرة التي وقت في الساحل بسوريا.
ونقلت
وكالة
الأنباء
السورية
(سانا) عن بيربوك
قولها
في دمشق إن "إيران أحد
الأطراف
الأساسية
التي تقوم بانتهاك السيادة
السورية
وهي متورطة بالأحداث الأخيرة في الساحل".
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وتابعت الوزيرة في مؤتمر صحفي بعد لقائها بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إنها أبلغت الإدارة
السورية
الجديدة بأن "المهمة تقع على عاتقهم الآن لتحويل الأقوال إلى أفعال، وكذلك تقع على عاتقهم مهمة السيطرة على الجماعات المتطرفة داخل صفوفهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".
وأضافت بيربوك بعد إعادة افتاح السفارة الألمانية في دمشق : "من الضروري ضبط الجماعات المتطرفة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".
وتابعت: "ينبغي الحؤول دون أي محاولة جديدة للتصعيد". (سكاي نيوز)
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