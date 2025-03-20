ألمانيا تدعو الشرع لضبط المتطرفين

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، إيران بالتورط بالأحداث الأخيرة التي وقت في الساحل بسوريا.

ونقلت الأنباء (سانا) عن بيربوك في دمشق إن "إيران أحد التي تقوم بانتهاك السيادة وهي متورطة بالأحداث الأخيرة في الساحل".

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وتابعت الوزيرة في مؤتمر صحفي بعد لقائها بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إنها أبلغت الإدارة الجديدة بأن "المهمة تقع على عاتقهم الآن لتحويل الأقوال إلى أفعال، وكذلك تقع على عاتقهم مهمة السيطرة على الجماعات المتطرفة داخل صفوفهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".

وأضافت بيربوك بعد إعادة افتاح السفارة الألمانية في دمشق : "من الضروري ضبط الجماعات المتطرفة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".

وتابعت: "ينبغي الحؤول دون أي محاولة جديدة للتصعيد". (سكاي نيوز)