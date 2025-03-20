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عربي-دولي
"بشكل كامل".. ترامب يدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
Lebanon 24
20-03-2025
|
12:50
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أكد البيت
الأبيض
، اليوم الخميس، أن
الولايات المتحدة
تدعم العمليات
العسكرية
الإسرائيلية
في غزة بشكل
كامل
.
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وذكر البيت
الأبيض
أن "ترامب يدعم بشكل
كامل
ما تقوم به
إسرائيل
في قطاع غزة".
وأضاف أن "حماس هي من اختارت التلاعب بأرواح الناس واستثمارها إعلاميا".
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