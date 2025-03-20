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عربي-دولي

"بشكل كامل".. ترامب يدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

Lebanon 24
20-03-2025 | 12:50
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أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل كامل.
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وذكر البيت الأبيض أن "ترامب يدعم بشكل كامل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة".


وأضاف أن "حماس هي من اختارت التلاعب بأرواح الناس واستثمارها إعلاميا".
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