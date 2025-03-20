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عربي-دولي
المعارضة التركية: أردوغان يحاول منع أمام أوغلو من الترشح للرئاسة
Lebanon 24
20-03-2025
|
13:45
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قال زعيم حزب المعارضة
الرئيسي
في تركيا أوزغور أوزيل، الخميس، إن أي مرشح سيهزم الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
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وقال أوزيل في تصريح لوكالة رويترز: "إن أي خطوة لمنع رئيس بلدية إسطنبول المحتجز من الترشح للرئاسة لن تؤدي إلا إلى
تعزيز
الدعم لحزبه".
وأضاف أوزيل: "إن أي مرشح سيهزم الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات".
وأكد زعيم المعارضة أن: "أردوغان يخشى أي انتخابات مستقبلية".
وجاء ذلك بعد يوم من اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو أبرز المنافسين السياسيين لأردوغان وتوجيه الاتهامات إليه.
ودعا حزب الشعب
الجمهوري
، المعارض
الرئيسي
في تركيا، إلى مزيد من الاحتجاجات في إسطنبول، الخميس، مع استمرار احتجاز رئيس بلدية
المدينة
أكرم إمام أوغلو.
واعتقل إمام أوغلو، المعارض البارز للرئيس إردوغان، الأربعاء، بتهم "الفساد والإرهاب".
(سكاي نيوز)
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