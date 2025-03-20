المعارضة التركية: أردوغان يحاول منع أمام أوغلو من الترشح للرئاسة

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قال زعيم حزب المعارضة في تركيا أوزغور أوزيل، الخميس، إن أي مرشح سيهزم الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.وقال أوزيل في تصريح لوكالة رويترز: "إن أي خطوة لمنع رئيس بلدية إسطنبول المحتجز من الترشح للرئاسة لن تؤدي إلا إلى الدعم لحزبه".وأضاف أوزيل: "إن أي مرشح سيهزم الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات".وأكد زعيم المعارضة أن: "أردوغان يخشى أي انتخابات مستقبلية".وجاء ذلك بعد يوم من اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو أبرز المنافسين السياسيين لأردوغان وتوجيه الاتهامات إليه.ودعا حزب الشعب ، المعارض في تركيا، إلى مزيد من الاحتجاجات في إسطنبول، الخميس، مع استمرار احتجاز رئيس بلدية أكرم إمام أوغلو.واعتقل إمام أوغلو، المعارض البارز للرئيس إردوغان، الأربعاء، بتهم "الفساد والإرهاب".(سكاي نيوز)