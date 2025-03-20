بيان مصري بعد إعلان إسرائيل بشأن غزة

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أكدت مصر وقطر على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث، وذلك بعد إعلان إسرائيل استئناف حملة القصف والعمليات البرية في القطاع وخوض عملية برية في شماله.وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، الخميس، إن بدر عبد العاطي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تحدثا هاتفيا "لمناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة".وأضاف أن الجانبين تبادلا "الرؤى حول الجهود المشتركة للبلدين لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث".كما جرى "بحث سبل تنسيق المواقف للترويج للخطة الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل المشترك لحشد الدعم للخطة، فضلًا عن التنسيق بين الجانبين في إطار الإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة" وفقا للبيان.وأكد أن الوزيرين توافقا "على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين لاحتواء التوترات المتصاعدة في ، والعمل المشترك من أجل تدشين تسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم بشكل مستديم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي". (الحرة)