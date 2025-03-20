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إطلاق نار كثيف.. حدث أمني في محيط قصر الرئاسة السوري

Lebanon 24
20-03-2025 | 14:39
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم  الخميس، بسماع إطلاق نار كثيف في محيط قصر الرئاسة السورية بالعاصمة السورية دمشق الذي يطلق عليه اسم "قصر الشعب".
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وقال المرصد عبر خبر عاجل بثه عبر حسابه على فيسبوك إن الحواجز الأمنية أعادت المواطنين الذين كانوا في طريقهم نحو القصر الرئاسي عند منطقة جبل قاسيون.

ولم يكشف المرصد عن سبب إطلاق النار، ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق بشأن الحادثة المفترضة في محيط قصر الشعب.
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