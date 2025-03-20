إطلاق نار كثيف.. حدث أمني في محيط قصر الرئاسة السوري

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وقال المرصد عبر خبر عاجل بثه عبر حسابه على إن الحواجز الأمنية أعادت المواطنين كانوا في طريقهم نحو الرئاسي عند منطقة جبل قاسيون.ولم يكشف المرصد عن سبب إطلاق النار، ولم يصدر أي تعليق رسمي من بشأن المفترضة في محيط قصر الشعب.