70 ألفاً من البيض بجنوب إفريقيا مهتمون بخطة ترامب لمنحهم اللجوء

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قالت سفارة في جنوب إفريقيا إنها تلقت تضم نحو 70 ألف شخص مهتمين بالحصول على وضع اللجوء في بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لإعادة توطين أفراد أقلية "الأفريكان" ذات البشرة البيضاء، يقول إنهم ضحايا للتمييز العرقي من قبل الحكومة التي يقودها مسؤولون من ذوي البشرة السمراء.وتلقت السفارة القائمة من "غرفة التجارة بجنوب إفريقيا" في ، التي قالت إنها أصبحت نقطة الاتصال لأبناء جنوب إفريقيا البيض يطرحون أسئلة عن البرنامج الذي أعلنت عنه إدارة ترامب الماضي. وذكرت الغرفة أن القائمة لا تشكل طلبات رسمية.وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً في السابع من فبراير (شباط) لتقليص تمويل لجنوب إفريقيا، وأشار إلى "أعمال حكومية تغذي العنف غير المتناسب ضد أصحاب المهمشين عرقياً".ووجه الأمر وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزيرة كريستي نوم لمنح الأولوية للإغاثة الإنسانية لـ"الأفريكان" لكونهم ضحايا "للتمييز العنصري الظالم" وإعادة توطينهم في بموجب برنامج لجوء.