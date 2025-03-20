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70 ألفاً من البيض بجنوب إفريقيا مهتمون بخطة ترامب لمنحهم اللجوء

Lebanon 24
20-03-2025 | 15:15
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قالت سفارة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا إنها تلقت قائمة تضم نحو 70 ألف شخص مهتمين بالحصول على وضع اللجوء في الولايات المتحدة بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لإعادة توطين أفراد أقلية "الأفريكان" ذات البشرة البيضاء، الذين يقول إنهم ضحايا للتمييز العرقي من قبل الحكومة التي يقودها مسؤولون من ذوي البشرة السمراء.
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وتلقت السفارة القائمة من "غرفة التجارة بجنوب إفريقيا" في الولايات المتحدة، التي قالت إنها أصبحت نقطة الاتصال لأبناء جنوب إفريقيا البيض الذين يطرحون أسئلة عن البرنامج الذي أعلنت عنه إدارة ترامب الشهر الماضي. وذكرت الغرفة أن القائمة لا تشكل طلبات رسمية.وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً في السابع من فبراير (شباط) لتقليص تمويل الولايات المتحدة لجنوب إفريقيا، وأشار إلى "أعمال حكومية تغذي العنف غير المتناسب ضد أصحاب الأراضي المهمشين عرقياً".

ووجه الأمر وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزيرة الداخلية كريستي نوم لمنح الأولوية للإغاثة الإنسانية لـ"الأفريكان" لكونهم ضحايا "للتمييز العنصري الظالم" وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة بموجب برنامج لجوء.
(العربية)
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