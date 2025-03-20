وفد إسرائيلي رفيع سيزور أميركا في هذا الموعد!

ذكر موقع "أكسيوس"، أنّه" من المتوقع أن يزور وفد إسرائيلي رفيع المستوى البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات استراتيجية مع المسؤولين الأميركيين حول الملف النووي الإيراني".
ووفقا لما ذكره مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة
وإيران، حيث منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران مهلة شهرين للتفاوض على اتفاق
نووي جديد، مع تهديدات بضربات عسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق
.
وسيقود الوفد الإسرائيلي
مستشارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي. وسيضم الوفد أيضا ممثلين كبارا من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي
، والجيش، والموساد، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع
، وهيئة الطاقة الذرية.
ومن الجانب الأميركي، من المتوقع أن يلتقي الوفد الإسرائيلي
فريقا بقيادة مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، مع مشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية، والبنتاغون، وأجهزة الاستخبارات الأميركية.
وصرح مسؤول أميركي كبير بأن المحادثات ستتركز بشكل أساسي على الملف النووي الإيراني وإمكانية إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة
وإيران. كما ستشمل المناقشات الحرب في غزة والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية
حول الحدود المتنازع عليها.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي
أن رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه يعتقدون أن فرص التوصل إلى اتفاق
نووي جديد مع إيران ضئيلة، وأنهم يرغبون في الاتفاق على مسار عمل مشترك في حال تصاعدت الأمور إلى حد اللجوء إلى القوة العسكرية
.