وفد إسرائيلي رفيع سيزور أميركا في هذا الموعد!

Advertisement

ووفقا لما ذكره مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات بين وإيران، حيث منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران مهلة شهرين للتفاوض على نووي جديد، مع تهديدات بضربات عسكرية في حال عدم التوصل إلى .وسيقود الوفد مستشارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي. وسيضم الوفد أيضا ممثلين كبارا من مجلس الأمن القومي ، والجيش، والموساد، ووزارة الخارجية، ووزارة ، وهيئة الطاقة الذرية.ومن الجانب الأميركي، من المتوقع أن يلتقي الوفد فريقا بقيادة مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، مع مشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية، والبنتاغون، وأجهزة الاستخبارات الأميركية.وصرح مسؤول أميركي كبير بأن المحادثات ستتركز بشكل أساسي على الملف النووي الإيراني وإمكانية إجراء مفاوضات بين وإيران. كما ستشمل المناقشات الحرب في غزة والمفاوضات حول الحدود المتنازع عليها.وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه يعتقدون أن فرص التوصل إلى نووي جديد مع إيران ضئيلة، وأنهم يرغبون في الاتفاق على مسار عمل مشترك في حال تصاعدت الأمور إلى حد اللجوء إلى القوة .