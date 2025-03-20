Advertisement

عربي-دولي

وفد إسرائيلي رفيع سيزور أميركا في هذا الموعد!

Lebanon 24
20-03-2025 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1336219-638781051201113437.jpeg
Doc-P-1336219-638781051201113437.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "أكسيوس"، أنّه" من المتوقع أن يزور وفد إسرائيلي رفيع المستوى البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات استراتيجية مع المسؤولين الأميركيين حول الملف النووي الإيراني".
Advertisement

ووفقا لما ذكره مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران مهلة شهرين للتفاوض على اتفاق نووي جديد، مع تهديدات بضربات عسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وسيقود الوفد الإسرائيلي مستشارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي. وسيضم الوفد أيضا ممثلين كبارا من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والجيش، والموساد، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وهيئة الطاقة الذرية.

ومن الجانب الأميركي، من المتوقع أن يلتقي الوفد الإسرائيلي فريقا بقيادة مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، مع مشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية، والبنتاغون، وأجهزة الاستخبارات الأميركية.

وصرح مسؤول أميركي كبير بأن المحادثات ستتركز بشكل أساسي على الملف النووي الإيراني وإمكانية إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. كما ستشمل المناقشات الحرب في غزة والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حول الحدود المتنازع عليها.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه يعتقدون أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران ضئيلة، وأنهم يرغبون في الاتفاق على مسار عمل مشترك في حال تصاعدت الأمور إلى حد اللجوء إلى القوة العسكرية.
مواضيع ذات صلة
وفد أميركي رفيع المستوى سيزور لبنان
lebanon 24
21/03/2025 02:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد أميركي رفيع المستوى يصل بيروت مساء اليوم (الحدث)
lebanon 24
21/03/2025 02:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"وفد رفيع المستوى".. من سيزور بيروت قريباً؟
lebanon 24
21/03/2025 02:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: إلغاء محادثات رفيعة المستوى بين أميركا والاتحاد الأوروبي
lebanon 24
21/03/2025 02:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:51 | 2025-03-20
17:44 | 2025-03-20
17:29 | 2025-03-20
17:15 | 2025-03-20
17:06 | 2025-03-20
17:06 | 2025-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24