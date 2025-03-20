دولتان عربيتان تعلنان موعد عيد الفطر فلكيًا

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وفي مصر، أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن غرة شهر شوال 1446 هجرية فلكيا توافق يوم الأحد 30 آذار 2025 وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أن هلال شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 رمضان الموافق 29 آذار، وهو "يوم الرؤية".ونوهت بأن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9 إلى 12 دقيقة، أما في العواصم والمدن والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 إلى 19دقيقة.أما في ، فقد حدد مجلس الوزراء عطلة عيد الفطر بدءا من يوم الأحد 30 آذار الجاري وحتى يوم الخميس 3 من نيسان المقبل، وفق الأنباء "سانا".