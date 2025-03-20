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عربي-دولي

دولتان عربيتان تعلنان موعد عيد الفطر فلكيًا

Lebanon 24
20-03-2025 | 16:24
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أعلنت مصر وسوريا أن الأحد 30 آذار هو موعد حلول عيد الفطر فلكيا، فيما ينتظر رؤية الهلال في الليلة الأخيرة من شهر رمضان.

وفي مصر، أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن غرة شهر شوال 1446 هجرية فلكيا توافق يوم الأحد 30 آذار 2025 وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أن هلال شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 رمضان الموافق 29 آذار، وهو "يوم الرؤية".
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ونوهت بأن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9 إلى 12 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 إلى 19دقيقة.

أما في سوريا، فقد حدد مجلس الوزراء عطلة عيد الفطر بدءا من يوم الأحد 30 آذار الجاري وحتى يوم الخميس 3 من نيسان المقبل، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

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