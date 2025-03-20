رسالة تهنئة من نتنياهو للشعب الإيراني.. هذا ما جاء فيها

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وقال نتنياهو في منشور عبر حساباته الرسمية: "عيد النوروز اقترب! للشعب عامًا مليئًا بالثروة والأمن والصداقة والأمل والإيمان والحرية."وأضاف في رسالته أن "الوقت قد حان لكي تعود موارد إلى شعبها، ولكي تحل الحقيقية محل القمع."وختم رسالته قائلاً: "أتمنى أن يكون نوروزكم منتصرًا!"