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رسالة تهنئة من نتنياهو للشعب الإيراني.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
20-03-2025 | 16:30
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وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تهنئة للشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز، متمنيًا لهم عامًا جديدًا مليئًا بالأمل والحرية.
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وقال نتنياهو في منشور عبر حساباته الرسمية: "عيد النوروز اقترب! أتمنى للشعب الإيراني عامًا مليئًا بالثروة والأمن والصداقة والأمل والإيمان والحرية."

وأضاف في رسالته أن "الوقت قد حان لكي تعود موارد إيران إلى شعبها، ولكي تحل الحرية الحقيقية محل القمع."

وختم رسالته قائلاً: "أتمنى أن يكون نوروزكم منتصرًا!"
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