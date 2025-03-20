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إقتصاد

صفقة ضخمة.. واشنطن توافق على بيع أنظمة صواريخ "دقيقة التوجيه" للسعودية!

Lebanon 24
20-03-2025 | 17:29
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وافقت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على بيع أنظمة صواريخ متقدمة ودقيقة التوجيه إلى المملكة العربية السعودية في صفقة بقيمة 100 مليون دولار.
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وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أنها أصدرت "قرارا بالموافقة على بيع أنظمة أسلحة دقيقة متقدمة ودعم لوجستي وبرنامجي إلى السعودية بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون دولار".

وأشارت إلى أن السعودية طلبت شراء ألفي (2000) نظام أسلحة من نوع (APKWS) وقطع غيارها؛ ومعدات الدعم؛ وبرمجيات الصواريخ؛ والتدريب؛ وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي المتقدمة".

 وبينت ان هذه الصفقة تدعم "أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تُمثل قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج العربي".

وأكدت أن الصفقة "ستحسن قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتمنحها القدرة على إصابة الأهداف بدقة مع مخاطر أضرار جانبية أقل بكثير من أنظمة الصواريخ الموجهة الأخرى. ولن تجد المملكة العربية السعودية صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة".
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