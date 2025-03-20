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عربي-دولي

تيسلا تستدعي شاحنات سايبرترك.. وتذكر السبب

Lebanon 24
20-03-2025 | 17:06
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أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا اليوم الخميس، أنها استدعت معظم شاحناتها طراز سايبرترك بسبب انفصال شرائح الديكور الخارجية.
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ويشار إلى أن الشرائح المعدنية العريضة حول الزجاج الأمامي وفوق الأبواب يتم تثبيتها بمادة لاصقة وقد تصبح هذه الشرائح  عرضة للانفصال.

ووفقا لوثائق من الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، قدم 151 من مالكي شاحنات سايبرترك حتى ال ن  مطالبات تتعلق بالضمان الخاص بتلك الشرائح.

وحذرت إدارة السلامة المروية من أن "اللوحات المنفصلة يمكن أن تصبح خطرا على الطريق ، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث ".

ورغم ذلك ، قالت تسلا إنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات تتعلق بهذا العيب.

ونظرا لاحتمال تأثر جميع شاحنات سايبرترك ، فقد كشف طلب الاستدعاء أيضا عن أرقام الإنتاج، حيث  قامت تيسلا بانتاج نحو 46100 شاحنة سايبرترك خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك في وقت سابق ، إن الشركة تهدف في النهاية إلى إنتاج ما يصل إلى 250 ألف شاحنة سايبرترك سنويا.

وتعتزم تيسلا تأمين شرائح الديكور باستخدام البراغي - وهي طريقة استخدمتها أيضا بعد انفصال غطاء الديكور الخاص بدواسة الوقود، ما شكل خطر حدوث ميل.
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