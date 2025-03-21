بعد اندلاع حريق في محطة كهرباء.. إغلاق مطار هيثرو

أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو اللندني أنّ المطار الأكبر في أوروبا أُغلق بسبب حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تُزوّده بالطاقة، مشيرة إلى أنّ الإغلاق سيستمر طوال يوم الجمعة.





وقالت شركة "هيثرو إيربورت هولدينغز" في بيان إنّ "مطار هيثرو انقطاعا كبيرا في الكهربائي. حفاظا على سلامة مسافرينا وزملائنا، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من يوم 21 آذار".

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وصرح متحدث باسم المطار بأنه "يشهد انقطاعًا كبيرًا للتيار الكهربائي في كل أنحاء المطار"، وحذر المسافرين من إلى المطار حتى إشعار آخر.



وأضاف البيان: "نتوقع اضطرابات كبيرة خلال الأيام القادمة، ونرجو من المسافرين عدم إلى المطار تحت أي ظرف من الظروف حتى إعادة فتحه".

واندلع الحريق في محطة كهرباء فرعية في هايز، على بُعد حوالي ميل ونصف، ويُعتقد أن آلاف المنازل انقطعت عنها الكهرباء.



وأعلنت إطفاء لندن (LFB) أن 10 سيارات إطفاء وحوالي 70 رجل إطفاء كانوا في موقع الحادث في شارع نيستلز.



وأفادت بأن محولاً كهربائياً داخل المحطة الفرعية اشتعل، لكن سبب الحريق لا يزال مجهولاً حتى الآن. وتم إجلاء حوالي 150 شخصاً، وفرض طوق أمني بطول 200 متر. (سكاي عربية)