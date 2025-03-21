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عربي-دولي
بالإجماع.. الحكومة الإسرائيلية تنهي فترة ولاية رئيس الشاباك
Lebanon 24
21-03-2025
|
00:09
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أقالت الحكومة
الإسرائيلية
، الجمعة، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
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وقال
البيان
"وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار".
وكان نتنياهو قد أعلن عن عزمه إقالة بار، معللا ذلك بـ"استمرار انعدام الثقة" مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ تشرين الأول 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر خمس سنوات.
وتم
تعيين
بار من قبل الحكومة
الإسرائيلية
السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين حزيران 2021 وكانون الأول 2022.
وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم السابع من تشرين الأول، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.
وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في الرابع من آذار، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس في السابع من تشرين الأول.
وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن "سياسة الهدوء قد مكنت حماس من مراكمة قوتها
العسكرية
على نحو هائل". (سكاي
نيوز
عربية)
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