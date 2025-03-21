بالإجماع.. الحكومة الإسرائيلية تنهي فترة ولاية رئيس الشاباك

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وقال "وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار". أقالت الحكومة ، الجمعة، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.وقال "وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار".

وكان نتنياهو قد أعلن عن عزمه إقالة بار، معللا ذلك بـ"استمرار انعدام الثقة" مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ تشرين الأول 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر خمس سنوات.



وتم بار من قبل الحكومة السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين حزيران 2021 وكانون الأول 2022.

وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم السابع من تشرين الأول، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.



وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في الرابع من آذار، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس في السابع من تشرين الأول.



وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن "سياسة الهدوء قد مكنت حماس من مراكمة قوتها على نحو هائل". (سكاي عربية)