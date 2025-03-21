غارات أميركية عنيفة تستهدف مواقع استراتيجية للحوثي

هزت انفجارات عنيفة، صباح الجمعة، جنوب الحديدة في اليمن.

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واستهدف الطيران الأميركي بـ6 غارات منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



ومنطقة الفازة تقع في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وتُعدّ منطقة ساحلية استراتيجية على البحر . كانت الفازة منطقة عسكرية للقوات قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية عام 2014، وتتخذ جماعة الحوثي من الفازة مخازن للأسلحة ومواقع عسكرية تطلق منها الصواريخ باتجاه البحر.

وقصف الجيش الأميركي مزارع الفازة عدة ودمر منصات لإطلاق الصواريخ بها.



قبل ذلك شهدت منطقة كثيب في مديرية الميناء بالحديدة تنفيذ 4 غارات أميركية.