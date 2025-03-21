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عربي-دولي
غارات أميركية عنيفة تستهدف مواقع استراتيجية للحوثي
Lebanon 24
21-03-2025
|
00:14
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هزت انفجارات عنيفة، صباح الجمعة، جنوب
محافظة
الحديدة في اليمن.
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واستهدف الطيران الأميركي بـ6 غارات منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
ومنطقة الفازة تقع في مديرية التحيتا جنوب
محافظة
الحديدة، وتُعدّ منطقة ساحلية استراتيجية على البحر
الأحمر
. كانت الفازة منطقة عسكرية للقوات
البحرية
قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية عام 2014، وتتخذ جماعة الحوثي من الفازة مخازن للأسلحة ومواقع عسكرية تطلق منها الصواريخ باتجاه البحر.
وقصف الجيش الأميركي مزارع الفازة
مرات
عدة ودمر منصات لإطلاق الصواريخ بها.
قبل ذلك شهدت منطقة كثيب في مديرية الميناء بالحديدة تنفيذ 4 غارات أميركية.
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