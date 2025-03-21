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عربي-دولي
ماكرون يزور مصر قريبا
Lebanon 24
21-03-2025
|
00:21
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الخميس في بروكسل، أنه سيزور مصر في السابع من نيسان والثامن منه حيث سيبحث خصوصا في الخطة
العربية
لإعادة إعمار غزة.
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وأوضح ماكرون للصحافيين في ختام قمة أوروبية "سأتوجه إلى مصر في
زيارة
دولة في السابع من نيسان والثامن منه، حيث سأجري جلسة مخصصة لهذا الموضوع".
وأضاف "نحن ندافع عن وقف إطلاق نار ضروري" في غزة حيث استأنفت
إسرائيل
هذا الأسبوع قصفها المكثّف "وعن إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى
حماس
، وهو ضروري، وعن حلّ سياسي أساسه قيام دولتين" إسرائيلية وفلسطينية.
وتابع الرئيس الفرنسي "نحن ندعم خطة غزة التي أعدّتها الدول العربية".
وتهدف الخطة
العربية
لإعادة إعمار غزة إلى الردّ على خطة طرحها الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
للسيطرة على القطاع الفلسطيني وتهجير سكّانه. (العربية)
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