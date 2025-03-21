ماكرون يزور مصر قريبا

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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الخميس في بروكسل، أنه سيزور مصر في السابع من نيسان والثامن منه حيث سيبحث خصوصا في الخطة لإعادة إعمار غزة.وأوضح ماكرون للصحافيين في ختام قمة أوروبية "سأتوجه إلى مصر في دولة في السابع من نيسان والثامن منه، حيث سأجري جلسة مخصصة لهذا الموضوع".وأضاف "نحن ندافع عن وقف إطلاق نار ضروري" في غزة حيث استأنفت هذا الأسبوع قصفها المكثّف "وعن إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى ، وهو ضروري، وعن حلّ سياسي أساسه قيام دولتين" إسرائيلية وفلسطينية.