كيم جونغ أون يشرف على تجربة أحدث منظومة مضادة للطائرات

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أجرت كوريا الشمالية، الخميس، تجربة لأحدث منظوماتها الصاروخية المضادة للطائرات زعيم البلاد كيم جونغ أون، على ما ذكرت الأنباء الكورية الشمالية .وأوضحت الانباء المركزية الكورية الشمالية أن التجربة أظهرت "الرد القتالي السريع" للمنظومة، وقد أتت بعد أسبوع على بدء كوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية رئيسية مع .وأشاد كيم بالمنظومة المضادة للطائرات قائلا إن جيشه "سيُجهز بمنظومة دفاعية رئيسية أخرى تتميز بأداء قتالي جدير بالثناء"، وفقا للوكالة التي لم تحدد مكان إجراء التجربة. (سكاي عربية)