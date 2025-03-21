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كيم جونغ أون يشرف على تجربة أحدث منظومة مضادة للطائرات

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:29
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أجرت كوريا الشمالية، الخميس، تجربة لأحدث منظوماتها الصاروخية المضادة للطائرات بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
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وأوضحت وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية أن التجربة أظهرت "الرد القتالي السريع" للمنظومة، وقد أتت بعد أسبوع على بدء كوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية رئيسية مع الولايات المتحدة.

وأشاد كيم بالمنظومة المضادة للطائرات قائلا إن جيشه "سيُجهز بمنظومة دفاعية رئيسية أخرى تتميز بأداء قتالي جدير بالثناء"، وفقا للوكالة التي لم تحدد مكان إجراء التجربة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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