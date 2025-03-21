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منع فريق إيلون ماسك من الوصول إلى بيانات شخصية لملايين الأميركيين

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:31
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منعت قاضية فيدرالية وزارة كفاءة الحكومة، التي يشرف عليها إيلون ماسك، مؤقتاً من الوصول إلى أنظمة إدارة الضمان الاجتماعي التي تحتوي على بيانات شخصية لملايين الأميركيين.
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وينص قرار قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إلين هولاندر في ولاية ماريلاند أيضاً على إلزام فريق ماسك بحذف أي بيانات شخصية تعريفية قد تكون بحوزتهم.

أمر قاض فدرالي أمريكي، الإثنين، إدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك بكشف ملفاتها للعموم بسرعة، معتبراً أنها تصرفت حتى الآن "بتكتم غير اعتيادي".
 
ويأتي ذلك بعد أن طلبت نقابات عمالية ومتقاعدون استصدار أمر طارئ يحد من وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى إدارة الضمان الاجتماعي وأنظمتها الضخمة التى تحتوي على البيانات الشخصية.

وقالوا إن وصول وزارة كفاءة الحكومة "غير المحدود تقريباً" إلى هذه البيانات ينتهك قوانين الخصوصية ويمثل مخاطر كبيرة على أمن المعلومات.
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