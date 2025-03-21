"فجر كل شيء".. مسؤول أميركي يكشف تفاصيل اللقاء العاصف بين ترامب وزيلينسكي

كشف مبعوث البيت الأبيض الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ عن تفاصيل ما حدث في اللقاء الشهير والعاصف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

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وقال كيلوغ خلال مداخلة هاتفية على برنامج إذاعي أميركي: "صباح ذلك اليوم التقينا بالرئيس زيلينسكي وقلنا له اسمع هذا سيناريو ما ستفعله، تتحدث مع الرئيس ثم يستدعي الصحافة، فتقول أمامهم شكرا للشعب الأميركي على منحنا 160 مليار ، وشكرا لدافعي الضرائب على دعمنا، ثم تتناول الغذاء وتحضر الندوة الصحافية، هذا كل شيء".وأضاف: "لكنه لم يفعل شيئا مما طلبناه منه! وبدا يعطي دروسا للرئيس ترامب، رغم أننا أخبرناه بأنه يتعامل مع شخص مختلف، قلنا له هذا ليس بايدن، فانتهى به الأمر مطرودا من قبل الرئيس".وتابع مبعوث البيت الأبيض الخاص لأوكرانيا: "كنت هناك خلف الرئيس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وحين قال للرئيس ترامب عليك أن تختار الوقوف مع جهة معينة، أيقنت بأنها النهاية. عرفت بأنه فجر كل شيء".وأشار كيلوغ إلى أن "زيلينسكي حاول استغلال وجود الصحافة لصالحه، وأعتقد أن هذه كانت المرة الأولى التي يكتشف فيها أنه كان يتعامل مع رجل يعرف الصحافة منه".