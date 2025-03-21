القضاء يعرقل ما أمر به ترامب بشأن الباحث الهندي المتهم بدعم "حماس"

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أمرت قاضية اتحادية أميركية إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم ترحيل بدر خان سوري، الباحث الهندي بجامعة جورج تاون في ، الذي قال محاميه إن تسعى إلى إبعاده بدعوى أنه يشكل ضررا على السياسة الخارجية.ووفقا لقرار من 3 فقرات صادر عن قاضية المحكمة الجزئية باتريشيا جايلز في فرجينيا، فإن الأمر سيظل ساري المفعول حتى ترفعه المحكمة.واتهمت وزارة الأمن الداخلي سوري بأنه على صلة بحماس، وقالت إنه نشر دعاية "تدعم الحركة وتعادي السامية" على منصات التواصل الاجتماعي.وسوري مقيم في بتأشيرة دراسية ومتزوج من مواطنة أميركية لها أصول فلسطينية، وألقت السلطات الاتحادية القبض عليه من أمام منزله في فرجينيا ليل الإثنين.وقال محاميه إنه محتجز حاليا بولاية لويزيانا، بانتظار موعد لعرضه على محكمة الهجرة.ورحب المحامي بحكم المحكمة، ووصفه بأنه "أول إجراء قانوني عادل يحظى به الدكتور بدر خان سوري منذ اختطافه من عائلته ليل الإثنين".تأتي هذه القضية في الوقت الذي يسعى به ترامب لترحيل الأجانب شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين، بعد الحرب التي أطلقتها على غزة.