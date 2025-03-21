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عربي-دولي

القضاء يعرقل ما أمر به ترامب بشأن الباحث الهندي المتهم بدعم "حماس"

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:50
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أمرت قاضية اتحادية أميركية إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم ترحيل بدر خان سوري، الباحث الهندي بجامعة جورج تاون في واشنطن، الذي قال محاميه إن الولايات المتحدة تسعى إلى إبعاده بدعوى أنه يشكل ضررا على السياسة الخارجية.
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ووفقا لقرار من 3 فقرات صادر عن قاضية المحكمة الجزئية باتريشيا جايلز في فرجينيا، فإن الأمر سيظل ساري المفعول حتى ترفعه المحكمة.

واتهمت وزارة الأمن الداخلي سوري بأنه على صلة بحماس، وقالت إنه نشر دعاية "تدعم الحركة وتعادي السامية" على منصات التواصل الاجتماعي.

وسوري مقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية ومتزوج من مواطنة أميركية لها أصول فلسطينية، وألقت السلطات الاتحادية القبض عليه من أمام منزله في فرجينيا ليل الإثنين.

وقال محاميه إنه محتجز حاليا بولاية لويزيانا، بانتظار موعد لعرضه على محكمة الهجرة.

ورحب المحامي بحكم المحكمة، ووصفه بأنه "أول إجراء قانوني عادل يحظى به الدكتور بدر خان سوري منذ اختطافه من عائلته ليل الإثنين".

تأتي هذه القضية في الوقت الذي يسعى به ترامب لترحيل الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين، بعد الحرب التي أطلقتها إسرائيل على غزة.
 
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