لأوّل مرة منذ 2023.. الجيش السوداني يدخل القصر الجمهوري

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بعد معارك عنيفة خلال الأيام الماضية، تمكن الجيش السوداني من دخول القصر لأول مرة منذ 15 نيسان 2023، حسب .وكان قد قُتل عشرات المدنيين جراء قصف متبادل داخل العاصمة السودانية الخرطوم وفي محيطها، بحسب ما أفادت الخميس، مع تصاعد حدة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وطالبت مفوضية السامية لحقوق الإنسان بوضع حد "لاستمرار غياب والإفلات من العقاب" في السودان، الذي اشتباكات منذ نيسان 2023.وقال المتحدث باسم مفوضية السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، في بيان: "نتلقى تقارير مُقلقة حول تصاعد العنف ضد المدنيين في الخرطوم، وسط أعمال عدائية مكثفة ومستمرة"، داعيا طرفي النزاع إلى "اتخاذ خطوات ملموسة لضمان الفعالة للمدنيين".