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لأوّل مرة منذ 2023.. الجيش السوداني يدخل القصر الجمهوري

Lebanon 24
21-03-2025 | 01:26
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بعد معارك عنيفة خلال الأيام الماضية، تمكن الجيش السوداني من دخول القصر الجمهوري لأول مرة منذ 15 نيسان 2023، حسب العربية.
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وكان قد قُتل عشرات المدنيين جراء قصف متبادل داخل العاصمة السودانية الخرطوم وفي محيطها، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الخميس، مع تصاعد حدة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بوضع حد "لاستمرار غياب القانون والإفلات من العقاب" في السودان، الذي يشهد اشتباكات منذ نيسان 2023.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، في بيان: "نتلقى تقارير مُقلقة حول تصاعد العنف ضد المدنيين في الخرطوم، وسط أعمال عدائية مكثفة ومستمرة"، داعيا طرفي النزاع إلى "اتخاذ خطوات ملموسة لضمان الحماية الفعالة للمدنيين". 
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