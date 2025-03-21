ماكرون يعلن انعقاد قمة جديدة بشأن أوكرانيا في باريس الخميس المقبل

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن عقد قمة جديدة للدول الراغبة في المساعدة، في ضمان التوصل لاتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا.وعقب قمة لقادة دول الاتحاد في بروكسل، أمس الخميس، أعلن ماكرون أن قمة جديدة بشأن أوكرانيا ستعقد في باريس يوم الخميس المقبل.وقال ماكرون إنه من المقرر أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتابع على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سنستكمل عملنا لدعم الجيش الأوكراني وبناء نموذج عسكري مستدام ومرن لمنع أي غزو روسي في المستقبل".وأضاف"سنحدد أيضاً الضمانات الأمنية التي يمكن أن توفرها القوات الأوروبية. إن حماية هو ما نريده".وأشار ماكرون إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى دعم موثوق لضمان صمود أي وقف محتمل لإطلاق النار. وهذا من شأنه أيضاً أن يعزز موقفها في المفاوضات المحتملة.ويهدف الاجتماع في باريس إلى البناء على التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات على المستوى العسكري في لندن، يوم الخميس الماضي. وقد حضر هذه المحادثات ممثلو أكثر من 20 دولة أوروبية وغير أوروبية.