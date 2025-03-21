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إقتصاد

أول ناقلة نفط ترسو في سوريا بعد سقوط الأسد!

Lebanon 24
21-03-2025 | 01:46
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وصلت، مساء الخميس، إلى ميناء بانياس بمحافظة طرطوس غربي سوريا، أول ناقلة نفط بعد الإطاحة بنظام الأسد.
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جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير علاقات المنشآت النفطية في طرطوس تامر أكر.

وأشار أكر إلى "وصول أول ناقلة نفط، إلى مصب النفط بمدينة بانياس بعد التحرير"، دون أن يحدد مصدر قدومها.

وأوضح أن "الناقلة أكواتيكا تحمل على متنها 99771.977 طناً مترياً من النفط الخام".

وتسعى الإدارة السورية الجديدة لتأمين احتياجات البلاد من شحنات المواد النفطية؛ لمواجهة أزمة الطاقة.

والأربعاء، كشف وزير الكهرباء السوري عمر شقروق عن الحاجة إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من مادة الفيول يوميا، لتوفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة. (الاناضول)
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