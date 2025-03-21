أول ناقلة نفط ترسو في سوريا بعد سقوط الأسد!

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وصلت، مساء الخميس، إلى ميناء بانياس بمحافظة طرطوس غربي ، أول ناقلة نفط بعد الإطاحة بنظام .جاء ذلك وفق ما نقلته الأنباء "سانا" عن مدير علاقات المنشآت النفطية في طرطوس تامر أكر.وأشار أكر إلى "وصول أول ناقلة نفط، إلى مصب النفط بمدينة بانياس بعد التحرير"، دون أن يحدد مصدر قدومها.وأوضح أن "الناقلة أكواتيكا تحمل على متنها 99771.977 طناً مترياً من النفط الخام".وتسعى الإدارة الجديدة لتأمين احتياجات البلاد من شحنات المواد النفطية؛ لمواجهة أزمة .والأربعاء، كشف وزير الكهرباء السوري عمر شقروق عن الحاجة إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من مادة الفيول يوميا، لتوفير التغذية الكهربائية على مدار الساعة. (الاناضول)